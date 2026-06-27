Gonçalo Ramos al Milan per oltre 70 milioni: un colpo così in Italia mancava da sette anni
Il Milan, che fino a pochi giorni fa era senza allenatore e senza dirigenza, ha piazzato un colpo di mercato che in Italia non si vedeva da diverso tempo: i rossoneri hanno infatti chiuso l'arrivo dal PSG di Gonçalo Ramos per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra altissima che rappresenta l’operazione più onerosa nella storia del club di via Aldo Rossi e anche per la Serie A dai tempi di Lukaku dal Manchester United all’Inter per 75 milioni nel 2019.
A riferirlo è questa mattina Repubblica che spiega che Ramos è stata una precisa richiesta di Ruben Amorim: il nuovo tecnico rossonero ha infatti indicato il profilo dell'attaccante portoghese ed è stato lui a contattare il giocatore per convincerlo ad accettare l'offerta milanista. Come nelle previsioni, l'ex Sporting e United si è trasformato in un allenatore-manager.
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