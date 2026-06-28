Cardinale-Amorim, vertice mercato di 4 ore a Lisbona: niente rivoluzioni, in arrivo altri colpi

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Vertice di quattro ore a Lisbona tra Cardinale, Amorim, Almstadt e Gardiner: nessuna rivoluzione in vista ma 2-3 colpi in arrivo

Il centro delle operazioni rossonere, per un giorno, si è spostato a Lisbona. Dopo aver definito l'acquisto di Gonçalo Ramos come nuovo attaccante del Milan, i vertici del club milanista si sono ritrovati nella capitale portoghese per mettere a terra i prossimi passi. Vertice di quattro ore a cui erano presenti, come riporta la Gazzetta dello Sport: il proprietario Gerry Cardinale, il tecnico Ruben Amorim, il Director of Player Trading Hendrik Almstadt e il Director of Fotball Intelligence Bobby Gardiner. Si è parlato di strategia e di mercato.

VERTICE MILAN, LA PRIORITÀ DI CARDINALE È IL GRUPPO

Sono state queste quattro figure a scegliere e concludere l'operazione Gonçalo Ramos, queste quattro figure saranno le stesse che continueranno il mercato del Milan. E lo faranno sempre in gruppo e con Gerry Cardinale presente. Questo è un aspetto a cui Gerry Cardinale tiene molto: ogni decisione viene passata al vaglio da tutti e deve vedere tutti di comune accordo. Significativo che il vertice sia stato proprio a Lisbona, quasi per rimarcare la centralità del tecnico Ruben Amorim in questo progetto. L'allenatore, che sarà a Milano il 6 luglio per prendere le misure con il nuovo posto di lavoro, ha fatto presente quelli che sono i colpi che andranno fatti: un paio di centrocampisti, un difensore e probabilmente anche un jolly offensivo da mettere dietro la punta.

MILAN, NIENTE RIVOLUZIONI: BIG BLINDATI E 2-3 COLPI

La linea del gruppo di lavoro e in particolare di Gerry Cardinale e Ruben Amorim è che alla squadra rossonera bastino pochi innesti per cambiare volto. Per questo motivo, sottolinea la rosea, non sono previste rivoluzioni o stravolgimenti. Il club può contare su una base solida di calciatori, alcuni big che andranno trattenuti: Maignan, Pavlovic, Rabiot, Pulisic... A questi si aggiungeranno alcuni giovani del vivaio e altri 2-3 colpi di spessore nelle zone richieste da Amorim. In questo senso, sui nomi e sulle operazioni c'è molta riservatezza, come accaduto per Gonçalo Ramos, chiuso all'oscuro di tutti. I profili seguiti sono quello del difensore Antonio Silva del Benfica, il centrocampista dello Sporting Morten Hjulmand e quello del Barcellona Marc Casadò.