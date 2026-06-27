ACM diventa Associazione Calciatori Mendes? Il potente agente è stato il regista dell'operazione Ramos

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Il Milan si affida a Jorge Mendes per l'operazione più costosa della sua storia: ha senso mettere le chiavi in mano ai super agenti?

Jorge Mendes, super agente portoghese, è stato il regista dell'operazione che ha portato Gonçalo Ramos al Milan: i rossoneri acquistano il centravanti del PSG per più di 70 milioni di euro, mettendo a segno il colpo più oneroso della loro storia. Già questo basta a far capire quanto peso abbia oggi il portoghese nelle strategie rossonere. Un trasferimento arrivato all'improvviso e che ha lasciato anche un po' interdetti i tifosi, abituati a vedere nei super procuratori un nemico e non una leva da sfruttare a proprio favore. "Mendes pensa solo ai suoi interessi". Certo, non c'è dubbio. Ma non esiste entità nel mondo del calcio che non faccia la stessa cosa.

MENDES-MILAN, CHE SUCCEDE?

Visto l'enorme ritardo accumulato da Cardinale, e l'istituzione di un "comitato tecnico" privo di esperienza sul campo ad alti livelli e con un certo peso politico decisamente scarso, affidarsi ai super agenti - che poi fungono anche da intermediari - non è una mossa da demonizzare a prescindere. Certo, niente a che vedere con i grandi club organizzati che impongono le proprie strategie senza subire quelle degli altri, ma guardando alla situazione dei rossoneri fino a pochi giorni fa c'è bisogno di fare anche buon viso a cattivo gioco.

Anche perché l'estate rossonera sarà fitta e pregna di operazioni, sia in entrata che in uscita. C'è da capire chi dei big vuole andare via oltre a Leao, c'è da costruire una squadra adatta a gestire il doppio impegno, c'è da salutare chi non ha più niente da dire e bisogna cogliere al volo le occasioni che si presenteranno per arrivare poi a settembre nel miglior modo possibile. Se per provare ad arrivare a questo c'è bisogno anche del Mendes della situazione non si può che prenderne atto. Anche se a gennaio dell'anno scorso, tra Conceiçao, Joao Felix e Walker non è andata poi così bene... Ma è anche vero che durante quel mercato invernale la dirigenza rossonera sembrava essere andata totalmente nel panico.

In ogni caso sarà necessario aspettare le prossime mosse, di Mendes (che lavora dietro le quinte e non ama essere tirato in mezzi mediaticamente) e del Milan, per capire se è un caso oppure se il club rossonero sfrutterà (o si farà sfruttare) vari super agenti e intermediari. Quel che è certo che figure del genere sguazzano con gioia in situazioni un po' al limite come quella del Milan, che si è ritrovava fino a pochi giorni fa senza una dirigenza sportiva. Ora i ruoli ci sono, l'allenatore pure e perfino il proprietario. Vedremo a chi si affideranno, come e che tipo di affari verranno chiusi. Intanto in Spagna assicurano che Mendes sia lavorando per portare al Milan anche Marc Casadó, centrocampista spagnolo classe 2003 in uscita dal Barcellona e in cerca di rilancio.