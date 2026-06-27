Pellegatti: "Perché 70 milioni per Ramos? A sentire il Milan c'era una forte concorrenza"

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Carlo Pellegatti ha svelato un retroscena sul motivo per cui il Milan ha investito così tanto per Gonçalo Ramos

L'argomento del giorno in casa Milan è e non può non essere Gonçalo Ramos. Il club rossonero, in un'operazione mai vista nella storia milanista per prezzo e forse anche per tempistiche, ha trovato l'accordo con il PSG per portare alla corte di Ruben Amorim l'attaccante portoghese. Il Diavolo verserà nelle casse parigine fino a 74 milioni di euro più bonus che potrebbero far lievitare l'intero costo fino a 80 milioni complessivi. Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video su YouTube, ha condiviso il suo retroscena con i motivi di tale grande investimento per Ramos.

MILAN, INVESTIMENTO SU RAMOS PER ANTICIPARE LA CONCORRENZA

Il retroscena di Carlo Pellegatti sul motivo per il quale il Milan avrebbe investito così tanto su Gonçalo Ramos dal PSG: "Qualcuno ha parlato con Cardinale che è molto contento del suo acquisto, di Gonçalo Ramos. Mi hanno anche detto che 40/50 milioni sarebbero stati sufficienti: ma perché allora Gerry Cardinale si è buttato in questa avventura a 70 milioni? A sentire il Milan è perchè c'era una forte concorrenza e Cardinale voleva accontentare subito Amorim".