Il commento di Bianchin: "Il meglio di Ramos è in area"

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Luca Bianchin ha commentato le caratteristiche principali di Gonçalo Ramos che sarà nuovo acquisto del Milan

Gonçalo Ramos è l'uomo del momento in casa Milan, e non può essere altrimenti. L'attaccante portoghese è il primo colpo dell'estate rossonera: arriverà alla corte di Amorim a Milanello per un totale di 75 milioni di euro più bonus, con il peso di essere l'acquisto più oneroso della storia del club milanista. In questo modo Gerry Cardinale spera di risolvere il problema centravanti che persiste da diverso tempo. Luca Bianchin, collega della Gazzetta dello Sport, ha commentato le caratteristiche di Gonçalo Ramos.

MILAN, IL MEGLIO DI RAMOS È IN AREA

Il giudizio di Luca Bianchin su Gonçalo Ramos, che sarà il nuovo attaccante del Milan: "Il meglio di Ramos è in area, nella capacità di smarcarsi nel breve, trovare la coordinazione e calciare. La combinazione di struttura fisica e tecnica è buona e non per caso i gol arrivano, soprattutto se la squadra lo aiuta con passaggi dalle fasce e filtranti da piede educato. Gonçalo può calciare con due piedi, sa usare la testa e conosce l’arte della deviazione di prima. Negli anni ha anche sviluppato la capacità di incidere dalla panchina ma questo al Milan vuole dimenticarlo: viene per fare il titolare"