Bianchin: "Importante capire chi giocherà vicino a Ramos. Leao non previsto"

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Il giornalista Luca Bianchin commenta come e con chi dovrà giocare Gonçalo Ramos per rendere al meglio

Ora che il Milan ha scelto il suo nuovo centravanti in Gonçalo Ramos, il neo tecnico Ruben Amorim, che ha dato precise indicazioni in merito, dovrà costruire una squadra attorno al suo attaccante: un po' con i giocatori che ci sono già a disposizione in rosa, un po' con chi eventualmente arriverà dalla sessione estiva di calciomercato. A commentare questi aspetti tattici e di equilibrio, anche il giornalista Luca Bianchin che ne ha scritto su La Gazzetta dello Sport.

BIANCHIN, IMPORTANTE CAPIRE CHI GIOCHERÀ VICINO A RAMOS

Luca Bianchin commenta così l'innesto di Gonçalo Ramos nel nuovo Milan di Ruben Amorim: "Sarà importante anche capire chi giocherà vicino a lui. Pulisic è il primo nome da fare: uno dei due attaccanti che, nell’idea di Cardinale, giocheranno alle sue spalle. L’altro nome dipenderà dal mercato. Arriverà un attaccante di destra mancino, con Pulisic a sinistra? Amorim gradirebbe. Si darà fiducia a Nkunku? Possibile. Leao, in questo quadro, non è previsto perché si sa, lui e il Milan hanno scelto di dividersi, bisogna solo capire come e quando. E, soprattutto, per quanti soldi".