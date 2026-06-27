Secondo Pellegatti, Cardinale con Ramos ha lanciato un messaggio ad Amorim, Maignan, Rabiot e Modric

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Carlo Pellegatti illustra i motivi secondo cui, per la sua opinione, l'arrivo di Ramos al Milan è un messaggio per Amorim e tanti big rossoneri

Dopo un mese di grande confusione, tra casting per allenatori e direttori sportivi, Gerry Cardinale ha voluto fare la voce grossa sul mercato fin da subito e ha spinto per concludere in fretta e furia il primo colpo dell'estate del Milan. Arriverà, per un'operazione da circa 80 milioni complessivi, il centravanti portoghese Gonçalo Ramos, dal PSG. Nel suo ultimo video su YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così delle motivazioni che secondo lui hanno spinto Cardinale ad agire così.

RAMOS, IL MESSAGGIO DI CARDINALE PER AMORIM, MAIGNAN, RABIOT E MODRIC

Carlo Pellegatti sul motivo che ha spinto Cardinale a chiudere in un batter d'occhio l'operazione Gonçalo Ramos: "Ha voluto fare un gesto importante per Amorim, facendogli capire che non è venuto in una squadra, in un gruppo, in una management di scappati di casa: ha voluto subito far capire ad Amorim quali sono le sue ambizioni. Oggi Amorim sarà certamente un uomo più tranquillo. Gerry Cardinale ha voluto anche lanciare un messaggio, non con le parole ma con i fatti, anche a Maignan, Rabiot, Modric... Ha voluto dire a questi giocatori che vuole essere protagonista non con i fatti ma con le parole: per questo ha preso un grande centravanti"