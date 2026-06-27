Jackson Martinez: "Apprezzo tantissimo Leao: ha tutto per fare la differenza"

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Jackson Martinez elogia il calciatore rossonero Rafael Leao in vista della sfida tra la Colombia e il Portogallo di questa notte

Questa notte all'1.30 si concluderà il girone di Colombia e Portogallo che si sfideranno nell'ultima giornata del primo turno. I sudamericani sono già qualificati ai sedicesimi forti delle due vittorie, i lusitani al momento inseguono al secondo posto a -2 dagli avversari di giornata. Una sfida che l'ex attaccante colombiano Jackson Martinez, che ha vissuto i suoi anni migliori al Porto e che fu vicinissimo al Milan, ha presentato ai microfoni della testata portoghese O Jogo, elogiando in particolare il milanista Rafael Leao.

JACKSON MARTINEZ ELOGIA RAFA LEAO

Le parole del colombiano Jackson Martinez su Rafael Leao: "Potrei parlare a lungo di Vitinha e di Ronaldo, ma io penso che Rafael Leão sia qualcuno che può aiutare molto di più. Dipenderà dai momenti in cui l'allenatore riterrà opportuno contare su di lui, ma io apprezzo tantissimo le sue caratteristiche. Ha tutto per fare la differenza. Bruno Fernandes è un altro leader. Il Portogallo ha giocatori che vogliono il pallone, sono protagonisti e non si nascondono. Nuno Mendes è un terzino molto importante, ma qui entriamo nell'ambito dei gusti personali"