Marc Casadò accostato al Milan dalla Spagna: i suoi numeri al Barcellona

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La redazione di SPORT ha accostato il centrocampista 22enne Marc Casadò al Milan: i suoi numeri in questa stagione con il Barcellona

Se l'antifona sono i 75 milioni più bonus con cui il Milan acquisterà Gonçalo Ramos, ci si può aspettare un calciomercato rossonero ricco di colpi di scena. Sono tanti i nomi che stanno emergendo, spesso anche da fonti estere, per rinforzare la squadra del nuovo allenatore Ruben Amorim. Uno di questi profili è quello del centrocampista 22enne Marc Casadò del Barcellona. Secondo quanto riportano i colleghi di SPORT, sarebbe finito nel radar del club milanista che potrebbe pensare di puntarci su.

MILAN, ACCOSTATO MARC CASADÒ: I SUOI NUMERI

Marc Casadò, come suggerisce anche il nome fortemente catalano, è uno dei tanti talenti sfornati da La Masia e lanciato giovanissimo in prima squadra con il Barcellona. Il suo esordio risale al 1° novembre 2022 in Champions League contro il Viktoria Plzen, subentrando per l'ex milanista Franck Kessie. Da quel momento con il Barça ha collezionato 75 presenze, 1 gol e 7 assist. Nel particolare, in questa stagione che si è appena conclusa, ha giocato 34 partite con un assist. Vanta anche due presenze con la Nazionale spagnola.