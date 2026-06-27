Il calciomercato apre fra due giorni: lunedì le trattative al via ufficiale

Il calciomercato apre fra due giorni: lunedì le trattative al via ufficialeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:24News
di Francesco Finulli
Quest'anno il calciomercato arriva un poco prima: le trattative apriranno ufficialmente lunedì 29 giugno, tra due giorni

Mancano due giorni all'inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, anche meno. Quest'anno, diversamente dalla solita data del 1° luglio, le trattative ufficiali apriranno lunedì 29 giugno. Da quella giornata sarà possibile depositare i primi contratti definiti e dare il via al grande ballo estivo che durerà fino al 1° settembre, anche quest'anno con il campionato già ampiamente cominciato. 

CALCIOMERCATO, L'INIZIO FRA DUE GIORNI

SESSIONE ESTIVA: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
SESSIONE INVERNALE: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. 

Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio Federale ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.