Il calciomercato apre fra due giorni: lunedì le trattative al via ufficiale
Mancano due giorni all'inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, anche meno. Quest'anno, diversamente dalla solita data del 1° luglio, le trattative ufficiali apriranno lunedì 29 giugno. Da quella giornata sarà possibile depositare i primi contratti definiti e dare il via al grande ballo estivo che durerà fino al 1° settembre, anche quest'anno con il campionato già ampiamente cominciato.
CALCIOMERCATO, L'INIZIO FRA DUE GIORNI
SESSIONE ESTIVA: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
SESSIONE INVERNALE: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.
Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio Federale ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.
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