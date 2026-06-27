Borghi: "Gli incastri per far sì che il Milan abbia trovato un centravanti di alto livello per me ci sono a livello ideale"

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Il Milan prende Gonçalo Ramos con un colpo importante a sorpresa. Stefano Borghi commenta così l'arrivo in Italia dell'attaccante portoghese

Il Milan ha chiuso il colpo Gonçalo Ramos: 74 milioni al PSG e un contratto importante al portoghese. Ruben Amorim ha trovato subito la punta che voleva. Stefano Borghi, noto telecronista italiano, analizza l'arrivo del centravanti in Serie A da vari punti di vista. Queste le sue parole:

GONÇALO RAMOS AL MILAN, IL PARERE DI STEFANO BORGHI

“L’avevamo fiutato in qualche modo che il primo grande investimento sarebbe stato su un numero 9, su un attaccante. Perché gli investimenti fatti in questi anni sugli attaccanti non hanno funzionato e perché per Amorim quel tipo lì di figura è imprescindibile. Detto che fare un discorso sensato oggi è difficile perché mancano ancora troppi elementi per capire come verrà costruita la squadra del Milan. Abbiamo visto che tipo di scelta è stata fatta sul tipo di composizione dirigenziale, abbiamo valutato la scelta di Amorim con pro e contro, adesso bisogna capire cosa ne sarà della rosa perché ci sono troppi interrogativi. Pulisic, rimane o va via? Leao, rimane o va via? Modric, continua o no? Rabiot, rimane o va via? Maignan, rimane o va via? È chiaro è ancora tutto in divenire e ancora tutto da costruire.

Gonçalo Ramos - con un esborso molto significativo, ma sulle cifre possiamo parlarne tanto per farlo perché il mercato è questo - rientra nei parametri di ricerca del Milan. 25 anni, giocatori internazionale. Non so quanto poi, dal punto di vista tecnicamente finanziario, si potrà rientrare da questo investimento ma è un altro discorso. È un giocatore portoghese, Amorim lo conosce molto bene, è un giocatore che ha un nome anche a livello internazionale. Ha le caratteristiche per il calcio di Amorim, perché è un 9 con gol, è un 9 di partecipazione, mobile, fisico, con killer instinct. Le caratteristiche ideali ci sono tutte.

È molto difficile delineare degli scenari di squadra, parliamo di scenari individuali: Gonçalo Ramos ha le potenzialità e ha il valore per poter diventare un 9 di massimo rilievo nel nostro campionato. Quali sono gli aspetti che dovrà superare? Il primo è un aspetto legato al minutaggio: nelle sue tre stagioni al Paris Saint-Germain non è mai arrivato a 2000 minuti di impiego stagionali. Ne ha giocati meno di 5500 in tre stagioni. La media è di un gol realizzato ogni 120 minuti in campo. Quando è stato chiamato Gonçalo Ramos ha risposto, però arriva al Milan per essere il centravanti titolare e per più che duplicare il proprio minutaggio stagionale. Bisogna vedere come reagisce a questo tipo di cambiamento. Ha 25 anni, è quello che voleva, non dovrebbero esserci problemi. Però è una cosa da considerare.

L’altra cosa da considerare, e l’abbiamo visto spesso per quanto riguarda attaccanti che hanno fatto molto bene all’estero e poi sono arrivati in Italia palesando qualche difficoltà, è proprio sullo scenario che trova. Sia dal punto di vista tattico per le squadre che dovrà affrontare - il campionato italiano è ancora pieno di tatticismo. Si difende in modo diverso, gli spazi sono molto diversi. È una cosa a cui una punta deve adattarsi. Non è semplice, non è immediato. Ma poi dipende anche dalla qualità, dal tipo di rifornimenti, dalla continuità di rifornimenti che riceverà dalla propria squadra. Questo si incastrerà sul tipo di proposta che si può fare. Amorim credo che abbia un calcio definito, dichiarato, conosciuto e che può integrarsi perfettamente per caratteristiche con il football di Gonçalo Ramos. Poi torniamo sempre al punto di vedere come si completerà e che rosa avrà in mano. Gli incastri per far sì che il Milan abbia trovato un centravanti di alto livello per me ci sono a livello ideale. Ma dal livello ideale al livello reale poi passano sempre in mezzo molte cose e saranno da valutare. Nel frattempo il Milan ha messo un grande investimento e ha preso quello che ritengono loro - ma possiamo ritenerlo tutti - possa essere un grande centravanti, un grande acquisto per il nostro campionato”.