Vi ricordate Veliz? Il giovane attaccante che preferì il Tottenham al Milan ripartirà dal Brasile
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Uno dei vecchi obiettivi di mercato del Milan è pronto a lasciare l'Europa per provare una nuova esperienza in carriera in Brasile.
Il giovane 22enne argentino Alejo Véliz lascia definitivamente il Tottenham e si trasferisce al Bahia, club della massima serie brasiliana, per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. L'attaccante argentino, arrivato nel 2023 agli Spurs dal Rosario Central, nella sua breve esperienza in Inghilterra ha raccolto appena 8 presenze e un gol, girovagando l'Europa in prestito tra Siviglia ed Espanyol.
Prima che scegliesse Londra Véliz era conteso tra il Tottenham e il Milan, che però decise di abbandonare questa pista dopo che Spurs decisero di spingersi oltre investendo, nell'estate del 2023 per l'appunto, poco più di 11 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza.
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