Stati Uniti, Aaronson: "Pulisic fantastico. Solo vederlo entrare in campo fa un'enorme differenza"
Gli Stati Uniti hanno concluso il loro percorso nella fase a gruppi del Mondiale di casa con una sconfitta indolore contro la Turchia. All'ultimo secondo i turchi hanno trovato il gol del 3-2, lasciando un po' di amaro in bocca agli statunitensi che comunque hanno chiuso in testa il proprio girone e si apprestano ad affrontare la Bosnia Erzegovina ai sedicesimi di finale, la notte tra il 1° e il 2 luglio alle 2. Al termine della gara con la Turchia, Brenden Aaronson, centrocampista americano, ha elogiato il rossonero Christian Pulisic, tornato in campo dopo un problema al polpaccio.
AARONSON, PULISIC È FANTASTICO
Il commento ammirato di Brenden Aaronson per il suo compagno di Nazionale, il rossonero Christian Pulisic: "Christian è un giocatore fantastico. Solo vederlo entrare in campo fa un'enorme differenza. Ovviamente attira molta attenzione su di sé, così gli altri ragazzi hanno lo spazio per avere occasioni e cose del genere. Ma sì, è entrato ed è stato elettrizzante come sempre".
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