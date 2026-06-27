Kessie: "Juventus? Penso al Mondiale ma sono un gran bel colpo. Mi vogliono in tanti, hanno ragione"

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Franck Kessie non si nasconde anche se non chiarisce il suo futuro: l'ivoriano sottolinea che se tanti club lo vogliono, hanno ragione

Franck Kessie, capitano della Costa d'Avorio, si sta rendendo protagonista di un gran bel Mondiale, sia a livello individuale che a livello di squadra dal momento che gli africani hanno sorpassato la fase a gironi per la prima volta nella storia. Ora la Nazionale degli Elefanti giocherà nei sedicesimi contro la Norvegia in uno degli scontri più appassionanti della prossima fase. Intanto, dopo la vittoria su Curaçao, Kessie ha parlato anche del suo futuro che lo vede sulla lista di diversi club, Juventus su tutti.

KESSIE, SONO UN GRAN BEL COLPO

Franck Kessie non si nasconde: "La Juventus? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione! Però per altri 5 giorni sono un giocatore dell’Al Ahli di Gedda. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche"