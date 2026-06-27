Due calciatori rossoneri convocati dall'Italia per l'Europeo U19: lunedì l'esordio
Domani si parte con l'Europeo U19 in Galles. Sarà coinvolta anche l'Italia che comincerà il suo percorso lunedì 29 giugno alle ore 17 contro la Serbia a Caernarfon. L'avventura degli Azzurrini a caccia della qualificazione alle semifinale, continuerà giovedì 2 luglio alle ore 15 contro la Croazia sempre a Caernarfon. Infine l'ultima gara, a Nantport, domenica 5 luglio alle ore 17 contro l'Ucraina. Tra i convocati del CT Alberto Bollini figurano anche due calciatori del Milan: si tratta di Emanuele Sala e Christian Comotto.
MILAN, COMOTTO E SALA CONVOCATI PER EURO U19
I convocati del CT Bollini per Euro U19 in Galles: ci sono due giocatori del Milan, Emanuele Sala e Christian Comotto.
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Milan), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).
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