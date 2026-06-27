News Rabiot glissa su Amorim e sul futuro: "Sono concentrato sulla Coppa del Mondo, poi vedremo alla fine"

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La Francia continua a vincere e convincere: nella serata di ieri altri tre punti con il 4-1 inferto ad una buona Norvegia. La squadra di Deschamps è andata alla grande anche senza Rabiot, tenuto a riposo dal CT per tutti i 90 minuti. Il centrocampista francese è stato poi intercettato dai giornalisti in mix zone e ovviamente gli è stato chiesto del Milan, del suo futuro e se avesse già sentito per telefono il nuovo allenatore Amorim. Rabiot ha risposto in modo sbrigativo, con il sorriso sulle labbra:

LE PAROLE DI RABIOT SUL SUO FUTURO

“Sono concentrato sulla Coppa del Mondo, poi vedremo alla fine”. Bisognerà aspettare. E vedendo come sta andando bene la Francia è altamente probabile che si arrivi a fine luglio.