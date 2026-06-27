News
Rabiot glissa su Amorim e sul futuro: "Sono concentrato sulla Coppa del Mondo, poi vedremo alla fine"
MilanNews.it
La Francia continua a vincere e convincere: nella serata di ieri altri tre punti con il 4-1 inferto ad una buona Norvegia. La squadra di Deschamps è andata alla grande anche senza Rabiot, tenuto a riposo dal CT per tutti i 90 minuti. Il centrocampista francese è stato poi intercettato dai giornalisti in mix zone e ovviamente gli è stato chiesto del Milan, del suo futuro e se avesse già sentito per telefono il nuovo allenatore Amorim. Rabiot ha risposto in modo sbrigativo, con il sorriso sulle labbra:
LE PAROLE DI RABIOT SUL SUO FUTURO
“Sono concentrato sulla Coppa del Mondo, poi vedremo alla fine”. Bisognerà aspettare. E vedendo come sta andando bene la Francia è altamente probabile che si arrivi a fine luglio.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Kessie: "Juventus? Penso al Mondiale ma sono un gran bel colpo. Mi vogliono in tanti, hanno ragione"
L'anticipo di Galli - Milan, "Metodo Moneyball" e umanizzazione: la possibile soluzionedi Filippo Galli
Le più lette
2 Non solo per Gonçalo Ramos: Jorge Mendes sarà importante anche per Gimenez al Porto e per trovare una squadra a Leao
4 Zancan su Gonçalo Ramos: “Luis Enrique preferiva le caratteristiche di Dembelè ma lui si è sempre fatto valere”
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
Primo Piano
Amorim e la missione giovani: il Milan ha bisogno di una guida per Camarda, Comotto, Cisse e gli altri
Primo PianoLo "stregone" portoghese per ridare vita all'attacco: il Milan fa all-in su Gonçalo Ramos
Franco OrdineCosa sta facendo Amorim in questi giorni? Ha dato un’occhiata al calendario tostissimo? Se fossi in Allegri mi comporterei così…
Carlo PellegattiVia Aldo Rossi-Downtown Manhattan. Come Gene Hackman. Sfogliando Skyscanner. Un verso di Leopardi
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com