Delio Rossi attacca i fondi stranieri proprietari nel calcio italiano

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Il tecnico Delio Rossi ha commentato negativamente la presenza diffusa dei fondi stranieri nel calcio italiano

Nella prossima Serie A, saranno almeno 8 su 20 i club con proprietà gestite da fondi stranieri. Tra queste c'è anche il Milan, in mano al fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. Una tendenza sempre più diffusa nel calcio italiano, non solo nella massima categoria ma anche nelle serie inferiori. Non la vede in maniera molto positiva il tecnico Delio Rossi che, in un'intervista concessa questa mattina al Corriere dello Sport, ha espresso il suo giudizio negativo.

DELIO ROSSI ATTACCA I FONDI STRANIERI NEL CALCIO ITALIANO

Nella sua intervista con il CorSport, Delio Rossi ha parlato così dei fondi proprietari stranieri nel calcio italiano: "Non sono benefattori e hanno il loro tornaconto, perlomeno fiscale, visto che scaricano le tasse nei loro paesi. Gli Agnelli e i Berlusconi non ci sono più, quindi i fondi si stanno impadronendo del nostro calcio. Presto non più nostro"