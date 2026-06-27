Mondiali, due rossoneri (più uno) impegnati questa nella giornata di oggi

vedi letture

Sono due i calciatori del Milan, più uno futuro, che sono impegnati nella giornata di oggi ai Mondiali

Il Mondiale Nordamericano è già arrivato all'ultimo giorno della fase a gruppi. Oggi si chiuderanno gli ultimi tre gironi, con gli ultimi verdetti da consegnare alla storia. In campo saranno impegnati due calciatori del Milan, più un giocatore che presto sarà ufficializzato dai rossoneri. Domani invece comincerà già il programma dei sedicesimi di finale, con una singola gara che vedrà una delle squadre ospitanti in campo: alle 21 il Canada affronta il Sudafrica.

MONDIALI, DUE ROSSONERI IN CAMPO PIÙ UNO

Tornando alla giornata di oggi, come detto, si concludono i gironi e dunque si disputeranno sei partite complessive. In due di queste saranno impegnati due calciatori del Milan, più un terzo che preso lo sarà. Alle ore 23 si chiude il Gruppo L: in campo la Croazia di Luka Modric che affronta il Ghana e deve assolutamente trovare un risultato positivo per passare il turno. Contemporaneamente l'Inghilterra sfida Panama, unica squadra ancora a secco di gol nel Mondiale. All'1.30 italiana è la volta del Portogallo di Rafael Leao e del futuro attaccante Gonçalo Ramos: i lusitani sfidano la Colombia già certa del passaggio del turno. Nell'altra partita il Congo si gioca tutto con l'Uzbekistan. Infine alle ore 4 torna in campo Lionel Messi con l'Argentina che affronta la Giordania, mentre l'Austria e l'Algeria si sfidano in uno scontro diretto cruciale.