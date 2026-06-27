Maignan si riscatta dopo le critiche in patria: la sua pagella

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Mike Maignan è stato uno dei migliori in campo contro la Norvegia, riscattandosi dopo alcune critiche: la sua pagella

Dopo la prima partita della Francia a questo Mondiale, vinta dai transalpini contro il Senegal, il portiere francese e capitano del Milan Mike Maignan era finito nel mirino della critica in patria per una prestazione non perfetta. Addirittura c'era chi ipotizzava di metterlo a sedere in panchina. La risposta del milanista è arrivata ieri sera nella gara vinta 4-1 contro la Norvegia e in cui ha contribuito con un paio di interventi prodigiosi, oltre che con un rigore parato a Strand Larsen sul 3-1.

MAIGNAN SI RISCATTA, LA PAGELLA

Mike Maignan ha offerto una grande prestazione e ha riscattato tutte le critiche ricevute. A confermare queste sensazioni anche la pagella di RMC Sport che ha premiato il portiere rossonero con un 8 tondo. Il giudizio recita così: "Una grande partita da parte del portiere dei Bleus. Ha dimostrato ancora una volta la sua abilità sui calci di rigore, parando il tentativo di Larsen (50°). Un intervento clamoroso al 72° minuto. Molto rassicurante per il prosieguo del torneo".