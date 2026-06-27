Romano: "Chi c’è sul mercato meglio di Ramos come obiettivo realistico per un club italiano?"

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Fabrizio Romano spiega, secondo la sua opinione, i motivi per cui il Milan ha scelto di investire così tanto su Gonçalo Ramos

Il Milan ha deciso di fare all-in su Gonçalo Ramos. Non si può raccontare in altro modo: il club rossonero verserà nella casse del PSG circa 75 milioni più bonus, per un'operazione complessiva che dovrebbe toccare gli 80 milioni di euro. Cifre da capogiro per il calcio italiano e per il club rossonero stesso, che mai ha speso così tanto per un calciatore. Rispondendo a un account X, Fabrizio Romano ha spiegato i motivi, secondo la sua opinione, per i quali il Milan ha scelto Ramos.

ROMANO DIFENDE LA SCELTA RAMOS DA PARTE DEL MILAN

Il commento di Fabrizio Romano su X in merito alla scelta del Milan di puntare su Gonçalo Ramos: "Chi c’è sul mercato meglio di Gonçalo Ramos come obiettivo realistico da attaccante per un club italiano? Chiedo. Credo ce ne siano forse un paio. E non parlo di prezzo, non giudico quello, parlo di attaccante. Non credo che sul mercato ci siano molti altri centravanti realistici per un club italiano (se poi pensi a Gyokeres o Osimhen siamo fuori strada) migliori di Ramos. Mia opinione eh..."