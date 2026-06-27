L'Atletico Madrid presenterà un'offerta per Morten Hjulmand nelle prossime settimane

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Morten Hjulmand è uno di nomi di questo inizio estate: il danese è finito anche nel mirino dell'Atletico Madrid che è pronto a presentare un'offerta

Tra i tanti nomi che sono emersi in ottica Milan una volta che è stato ufficializzato Ruben Amorim come nuovo tecnico rossonero, è spuntato anche quello del centrocampista danese Morten Hjulmand, perno e capitano dello Sporting Club di Lisbona. Arrivato dal Lecce in Portogallo proprio quando sulla panchina dei Leoes c'era Amorim, è un calciatore che è cresciuto tantissimo in queste stagioni e ora è pronto a fare un salto ulteriore: con il club ha l'accordo di poter partire in presenza di un'offerta poco più alta della metà della clausola di 80 milioni. Difficile che però il Milan riesca a buttarsi su questo tipo di profilo.

ATLETICO MADRID SU HJULMAND

Le ragioni della difficoltà del Milan per procedere su Morten Hjulmand sono principalmente di natura economica, soprattutto dopo l'operazione record per Gonçalo Ramos, e di natura concorrenziale, visto che ci sono diversi club interessati al giocatore. Uno più di tutti è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che, dopo aver visto naufragare l'operazione Joao Gomes con Mendes e il Wolverhampton, si concentra sul danese. Il costo è di circa 45 milioni di euro e l'Atletico presenterà un'offerta nelle prossime settimane. Lo riporta oggi Marca.