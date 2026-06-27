Ravezzani: "Perchè a gennaio non è stato speso nulla per il centravanti mentre a giugno Cardinale parte col botto?"

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Ravezzani si chiede il senso dell'investimento del Milan su Ramos, soprattutto alla luce del mercato di gennaio di quest'anno

Il Milan ha chiuso per Gonçalo Ramos. È un dato di fatto constatare che era da anni che il club rossonero non chiudeva per un centravanti in così poco tempo, figuriamoci un'operazione così onerosa. Il resto del giudizio, però, sarà come sempre il campo a darlo e a valutare se questo investimento di Gerry Cardinale per il 25enne portoghese sia stato corretto o meno. Alcuni avanzano già dei dubbi, in particolare Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che si chiede come mai gli stessi soldi non sono stati investiti a gennaio con il Milan di Allegri nelle prime posizioni e a -3 dall'Inter.

IL DUBBIO DI RAVEZZANI SUL CENTRAVANTI

Il commento di Fabio Ravezzani sulla notizia dell'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan, che verrà ufficializzato prossimamente: "Quel che non capisco nella vicenda Milan-Ramos, è perché a gennaio, con la squadra nei primissimi posti, non sia stato speso nulla per l’indispensabile centravanti mentre a giugno Cardinale parte col botto. Qualcosa non torna. L’importante ora sarà non cedere i migliori".