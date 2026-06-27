Bianchin: "Ramos non sarà devastante come Gyokeres dello Sporting ma può fare molto bene"

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Luca Bianchin ha parlato delle caratteristiche di Gonçalo Ramos, il prossimo centravanti del Milan

Il calciomercato del nuovo Milan di Gerry Cardinale parte con il botto: le trattative ufficialmente si apriranno lunedì 29 giugno ma il club rossonero ha già concluso il primo colpo, quello sulla carta più importante. Il Diavolo infatti ha chiuso l'operazione con il PSG per il centravanti Gonçalo Ramos, 25enne protoghese che dopo tre stagioni da comprimario all'ombra della Tour Eiffel vuole un ruolo da titolare. Il giornalista Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport ha commentato le caratteristiche della punta.

IL MILAN DOVRÀ SUPPORTARE RAMOS

Le parole di Luca Bianchin su quello che dovrà fare il Milan per far rendere al meglio Gonçalo Ramos: "Il Milan certo dovrà supportarlo. Ramos non ha particolare creatività, non è tipo da strappo palla al piede di 30 metri o da cambio gioco di 40 metri alla Totti. Non sarà devastante come Gyokeres nell’ultimo Sporting di Amorim ma sicuramente può fare molto bene".