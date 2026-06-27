Ceccarini: "Il Milan si è mosso alla grande. Ramos centravanti del presente e del futuro"

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Per Niccolò Ceccarini, Gonçalo Ramos sarà il centravanti del presente e del futuro del Milan

Un po' come un fulmine a ciel sereno, il Milan ieri ha chiuso definitivamente l'operazione per Gonçalo Ramos che sarà il nuovo centavanti rossonero. Il portoghese arriva dal PSG con un'operazione da circa 80 milioni di euro se consideriamo anche tutti i bonus: un affare mai visto dalle parti di Casa Milan e raramente concluso a queste cifre nel campionato di Serie A. Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha espresso il suo punto di vista in merito a questa operazione di mercato.

RAMOS IL CENTRAVANTI DEL PRESENTE E DEL FUTURO DEL MILAN

Il parere di Niccolò Ceccarini sull'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan: "Il Milan si è mosso alla grande. Tutto in gran segreto. Cardinale dopo la rivoluzione tecnica e societaria non ha perso tempo e si è subito adoperato per regalare ad Amorim un acquisto che sarebbe stato già tanto utile anche la scorsa stagione. Quella di Gonçalo Ramos è stata una trattativa portata avanti al riparo dei riflettori e praticamente conclusa nelle ultime ore con il Paris Saint Germain. Anche in questo caso un affare dai costi elevatissimi. Mai nella sua storia il Milan aveva speso una cifra del genere per un giocatore. Ramos sarà il centravanti del presente e del futuro".