Saelemaekers, festa doppia: "Primo gol ai Mondiali nel giorno del 27° compleanno"

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Grande nottata per Saelemaekers che contribuisce al 5-1 del Belgio sulla Nuova Zelanda e festeggia così il suo compleanno

Nella nottata italiana, il Belgio ha scacciato via la paura e ha trionfato nell'ultima partita del girone Mondiale vincendo 5-1 contro la Nuova Zelanda e guadagnandosi il primo posto nel girone. Dopo la doppietta di Trossard, il gol di De Bruyne e la segnatura di Lukaku, è arrivato a sigillare il risultato anche il milanista Alexis Saelemaekers che è stato capace così di segnare il suo primo gol a un Mondiale. E lo ha fatto in un momento speciale: oggi infatti è il suo 27° compleanno.

SAELEMAEKERS, DOPPIA FESTA COL BELGIO: GOL E COMPLEANNO

Formalmente il primo gol al Mondiale di Alexis Saelemaekers è arrivato alla vigilia del suo compleanno, che ha potuto però festeggiare una volta scattata la mezzanotte nordamericana. In Europa e a Bruxelles però il 27 giugno era già arrivato, dunque si può dire che la rete sia arrivata al momento giusto grazie al fuso orario. Saelemaekers ha festeggiato così sui social: "Il primo gol ai Mondiali nel giorno del proprio 27° compleanno ha tutto un altro sapore!"