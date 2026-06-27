Ramos è il calciatore portoghese con più gol nei top 5 campionati negli ultimi 3 anni

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Gonçalo Ramos sarà il nuovo attaccante del Milan: colpo più oneroso della storia per il portoghese più prolifico degli ultimi tre anni

Con un colpo a sorpresa, ma su cui è emersa una trattativa in piedi già da tempo, il Milan ha chiuso per Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese sarà il nuovo attaccante rossonero, con il Diavolo che pagherà circa 75 milioni più bonus al PSG per metterlo a disposizione del nuovo tecnico, il connazionale Ruben Amorim. In una squadra di fuoriclasse negli ultimi anni non ha avuto grandissimo spazio ma è comunque riuscito a segnare con una certa costanza quando impiegato.

RAMOS IL PORTOGHESE PIÙ PROLIFICO DELLE ULTIME TRE STAGIONI

Sostanzialmente Gonçalo Ramos è il calciatore portoghese più prolifico delle ultime tre stagioni, se si circoscrive il campo ai top 5 campionati europei. Questo il biglietto da visita con cui si presenterà a Milanello. Questo il dato puntuale riportato da OptaPaolo su X: "Dal suo arrivo al Paris Saint-Germain nel 2023/24, Gonçalo Ramos è il giocatore portoghese dei maggiori cinque campionati europei con più gol realizzati tra tutte le competizioni: 45. Stregone".