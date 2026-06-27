Milan, ecco Gonçalo Ramos: nei 5 grandi campionati europei è il terzo Under 25 per gol ogni 90 minuti nelle ultime tre stagioni

vedi letture

Il Milan ha un nuovo centravanti: Gonçalo Ramos che nei 5 grandi tornei in Europa, è il terzo Under 25 per gol ogni 90 minuti nelle ultime tre stagioni

Il Milan ha il suo nuovo attaccante, cioè Gonçalo Ramos che dovrà ridare vita all'attacco milanista e assicurare un numero importante di gol. Il portoghese è un 9 di numero e di fatto che si esprime al meglio dentro l'area di rigore. Se si prendono in considerazione i cinque grandi campionati europei, il nuovo attaccante rossonero è il terzo Under 25 per gol ogni 90 minuti nelle ultime tre stagioni.

Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport: "Nell’ultima stagione al Benfica, il 2022-23, segnò 19 gol in campionato, 4 in Champions, 27 in totale. Negli ultimi due anni al Psg, ha giocato e segnato meno, perché Luis Enrique ha provato l’attacco mobile con Dembélé centravanti e non si è più voltato indietro (e del resto, quale matto lo avrebbe fatto?). Gonçalo viene da una stagione da 12 gol, di cui 6 in campionato e 2 in Champions. Nel 2024-25 era arrivato in doppia cifra in Ligue1 e a 19 in totale. La media al minuto è buona: un gol ogni 142 minuti. Se si guardano i cinque grandi campionati, è il terzo Under 25 per gol ogni 90 minuti nelle ultime tre stagioni".