Gonçalo Ramos-Milan, Ravelli applaude i rossoneri: "Ripartire proprio dall’attaccante significa aver individuato il difetto principale della squadra"

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La giornalista Arianna Ravelli ha commentato il fatto che il Milan abbia chiuso per un attaccante come primo colpo del mercato estivo

Arianna Ravelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il colpo di mercato del Milan che ha preso Gonçalo Ramos dal PSG: "Il primo vero Milan di Gerry Cardinale comincia adesso. Quattro anni troppo tardi dite? In parte lo dice anche lui. Non è il giorno dell’acquisto del club, ma quello in cui ogni tassello della nuova squadra porta la sua firma, a un mese dall’azzeramento, abbastanza inedito, di tutti i vertici dell’area sportiva. Ruben Amorim in panchina, una dirigenza costruita secondo la sua idea di organizzazione (che piaccia o meno) e un mercato che parte dalla mossa più significativa possibile: l’acquisto del centravanti.

Non è un dettaglio. Da quando è partito Giroud, il Milan ha perso molto più di un numero nove. Ha perso un punto di riferimento, un giocatore capace di dare profondità, gol e leadership. Ripartire proprio dall’attaccante significa aver individuato il difetto principale della squadra. Anche con un investimento importante (il più caro della storia del club), che racconta la volontà di Cardinale di provare a rilanciare. Se ha speso bene oltre che tanto lo vedremo. La statura di Gonçalo Ramos non si discute, ma inserirsi in Serie A non è facile, con il peso della maglia e delle aspettative. Ramos al Psg ha vinto trofei non da protagonista (e vedendo Dembelé ieri sera si capisce facilmente perché), mentre nel Portogallo ha davanti un certo Ronaldo. Può avere voglia di un ruolo centrale".