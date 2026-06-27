Cazzullo esalta Modric: "Amore, passione e umiltà: i segreti di Luka Il Genio"

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Il giornalista Aldo Cazzullo ha speso bellissime parole per Luka Modric che stasera potrebbe giocare la sua ultima partita da calciatore

Aldo Cazzulo, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così di Luka Modric che stasera contro il Ghana potrebbe giocare la sua ultima partita da calciatore se la Croazia dovesse essere eliminata da Mondiale e lui poi decidesse di non rinnovare con il Milan: "Il genio stasera potrebbe in teoria essere all’ultima recita; tutti in piedi, e impariamo da lui. Se Messi è il più grande, se Ronaldo è il narcisista di successo, Luka Modric è il genio umile. Sei Champions, Pallone d’oro, miglior giocatore del Mondiale 2018, capitano anche in questa ultima avventura con la sua Croazia; eppure non sembra un calciatore. Il suo sogno era fare il cameriere. Non ha un tatuaggio. Ha sposato la fidanzata della giovinezza, Vanja: non un’influencer, l’impiegata di un’agenzia immobiliare. Parla in sussurri: croato, inglese, spagnolo, un po’ d’italiano. È gentile con tutti. Umile, disponibile, educato. Segno della vergine: perfezionista, un po’ rompiscatole, ma generoso. Al punto che a 41 anni — li compie il prossimo 9 settembre — potrebbe continuare. Ma potrebbe anche smettere, e magari tornare al Real Madrid da dirigente. Al presidente del Milan Cardinale che gli ha chiesto un altro anno ha risposto che per il momento pensa solo al Mondiale. E il Mondiale non sta andando benissimo. Stasera la Croazia si gioca tutto contro il Ghana, dopo aver beccato quattro gol dall’Inghilterra e aver regolato Panama a fatica. Mai dare per morti i croati, però. In particolare ai Mondiali.

A chiedergli il segreto della longevità sportiva non si otterranno da Modric formule magiche, e neppure i soliti consigli: meglio le carote crude delle cervella fritte, l’acqua naturale a temperatura ambiente della vodka ghiacciata. Il segreto è l’amore. L’amore per la propria squadra, per la propria donna, per i propri figli. Lui ne ha tre: Ivano di sedici anni, Ema di tredici— che gioca nel Milan femminile —, Sofia di nove. Il segreto è la passione. 'La dieta, l’allenamento sono cose secondarie. Per restare in alto a lungo serve il cuore. Io agli allenamenti sono felice come quando giocavo da bambino'. Stasera, con tutta la simpatia per il Ghana, si tifa per il genio umile. E vedremo se la sua favola continuerà".