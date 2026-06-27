Nuova Zelanda-Belgio 1-5: in gol anche Saelemaekers, 90' in panchina per De Winter

vedi letture

Il Belgio ha battuto 5-1 la Nuova Zelanda e ha vinto il Girone G del Mondiale. In gol anche Saelemaekers, in panchina De Winter

Il Belgio ha battuto 5-1 la Nuova Zelanda e si è qualificato così ai sedicesimi del Mondiale da prima classifica del Girone G davanti all'Egitto. La squadra del ct Rudi Garcia è passata in vantaggio al 28' del primo tempo con Trossard e poi ha dilagato nella ripresa: altro gol del giocatore dell'Arsenal al 50', successivamente sono arrivate le reti di De Bruyne al 66', di Lukaku all'86' e di Alexis Saelemaekers al 94'. Il gol della bandiera della Nuova Zelanda è stato segnato all'84' da Just.

L'esterno del Milan non è partito titolare, ma è subentrato al 72' a Trossard e ha chiuso la partita con la rete del definitivo 5-1 su assist di Lukaku con un tiro appena dentro l'area che si è insaccato all'angolino alla destra di Crocombe. Zero minuto invece per l'altro rossonero Koni De Winter che deve ancora fare il suo esordio in questo Mondiale. Il Belgio, che non conosce ancora la sua avversaria ai sedicesimi, tornerà in campo mercoledì alle 22 a Seattle.