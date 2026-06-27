Atalanta, per il centrocampo in cima alla lista c'è sempre Jashari

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L'Atalanta cerca un regista da regalare a Maurizio Sarri e uno dei nomi in cima alla lista dei nerazzurri è quello del rossonero Ardon Jashari

La nuova Atalanta di Maurizio Sarri ha come priorità sul mercato quella di prendere un centrocampista centrale che possa dare palleggio e qualità alla squadra nerazzurra. In cima alla lista dei bergamaschi, secondo quanto riferisce stamattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono in particolare due nomi: Nicolas Raskin dei Rengers e Ardon Jashari del Milan.

Dopo una prima stagione in rossonera complicata e condizionata dal grave infortunio rimediato a fine agosto che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, il giocatore svizzero, attualmente impegnato al Mondiale con la sua nazionale, potrebbe quindi già salutare il Diavolo, ma potrà farlo eventualmente solo dopo che il neo tecnico Ruben Amorim lo avrà valutato con attenzione durante l'estate.