Il Milan programma: Mendes al lavoro per altri colpi, Ibra vuole Alajbegovic

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Dopo Gonçalo Ramos, il Milan non si vuole fermare e mette in lista altri colpi: Mendes ancora centrale, Ibra spinge per Alajbegovic

Il primo colpo dell'estate rossonera, Gonçalo Ramos dal PSG per 80 milioni complessivi, è solamente l'antipasto di quello che ha in mente di fare Gerry Cardinale quest'estate, almeno secondo quanto riporta stamattina il Corriere dello Sport. Infatti il proprietario rossonero ha fretta di consegnare una squadra al suo tecnico Amorim e con lo stesso allenatore e il resto della squadra mercato sta fissando i prossimi obiettivi. Da tenere in considerazione l'aiuto di Jorge Mendes e i suggerimenti di Ibrahimovic.

MILAN, MENDES AL LAVORO PER ALTRI PORTOGHESI

Il Milan si candida per diventare un piccolo enclave portoghese. È vero che probabilmente Rafael Leao è ai saluti ma la quota lusitana sta venendo ampiamente rimpiazzata: è già arrivato il tecnico Amorim, seguito a ruota dal centravanti Ramos. Ora potrebbero arrivarne anche degli altri... Al lavoro c'è il super-agente Jorge Mendes, già protagonista per l'arrivo dell'attaccante. Sull'asse con il procuratore lusitano si sta lavorando per Antonio Silva, difensore di 22 anni del Benfica ma anche per Francisco Trincao, uno dei pupilli di Amorim ai tempi dello Sporting, ideale per il ruolo dietro la punta nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese. Pure il centrocampista del Barcellona Marc Casadò in lista.

IBRA SPINGE PER ALAJBEGOVIC AL MILAN

Se da una parte c'è la spinta di Jorge Mendes, dall'altra prova a farsi largo l'influenza di Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird per il Milan, oggi opinionista al Mondiale, è rimasto molto colpito da Kerim Alajbegovic della Bosnia e del Bayer Leverkusen. Il 18enne si è messo ampiamente in mostra e lo aveva fatto già al termine dell'ultima stagione, tanto che già Geoffrey Moncada lo aveva inserito in una lista di papabili colpi estivi. Su di lui c'è grande concorrenza, anche dall'Italia e dalla Roma in particolare. Soprattutto dopo questi Mondiali, le pretendenti potrebbero davvero moltiplicarsi e la strada farsi decisamente in salita.