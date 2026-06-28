Ordine: "Nel giro di un fine settimana i tifosi del Milan si sono ritrovati con un allenatore e un centravanti"

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Franco Ordine commenta gli ultimi giorni e le ultime ore di calciomercato del Milan e dell'Inter

La Milano calcistica è stata parecchio protagonista nelle ultime ore di calciomercato, direttamente o indirettamente. Dal canto suo il Milan si è messo in mostra stampando l'acquisto più oneroso della propria storia mentre, sull'altra sponda del Naviglio, l'Inter si è vista sbarrare le porte sia per Marco Palestra che per Nico Paz. In questo fine settimana i sentimenti sono sicuramente opposti, come sottolinea Franco Ordine nel suo pezzo di questa mattina scritto per Il Giornale.

FRANCO ORDINE COMMENTA LE ULTIME ORE DI MERCATO DI MILAN E INTER

Il commento di Franco Ordine sugli ultimi giorni di Milan e Inter in chiave mercato: "Nel giro di un fine settimana bollente (per il clima), i tifosi del Milan si sono ritrovati con un allenatore in panchina (Amorim stimato in Portogallo ma reduce da una disavventura con lo United) e con un centravanti tra i più quotati, Gonçalo Ramos, pagato la bellezza di 70 milioni, un record per il club che pure ha avuto tra i suoi generosi presidenti Silvio Berlusconi. Allo stesso tempo, come preparato da una regia occulta, la legge del contrappasso ha colpito l'Inter che si è ritrovata spiazzata dal blitz del Chelsea che gli ha soffiato Palestra. E appena è spuntata la narrazione che la cifra risparmiata sull'azzurro poteva finire nelle casse spagnole per tesserare Nico Paz, il Como ha sventolato un assegno da 50 milioni di euro e riportato a casa il suo gioiello"