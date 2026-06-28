Croazia, la pagella di Modric: "Energia incredibile per questo genio"

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Luka Modric è il migliore in campo della Croazia, nella gara vinta contro il Ghana, secondo il quotidiano Sportske Novosti

La Croazia ha scacciato via ruggine e paura dopo i primi due incontri mondiali e ha vinto con carattere ed esperienza contro il Ghana 2-1. Tre punti che hanno proiettato la nazionale balcanica al secondo posto in classifica e gli hanno permesso di staccare il pass per i sedicesimi di finale del Mondiale. Decisivo, al minuto 83, un gol confezionato su un asse tutto italiano: assist al bacio da corner di Luka Modric e gol di testa di Vlasic. Proprio il fuoriclasse che ha vestito la maglia del Milan ha fornito anche ieri notte una prestazione gigantesca.

MODRIC GIGANTEGGIA, LA PAGELLA DI SPORTSKE NOVOSTI

Luka Modric è stato ancora una volta trascinante, nonostante i quasi 41 anni di età. Il giornale croato Sportske Novosti lo ha votato come migliore in campo con un 7.5 e questo giudizio: "Inizia di nuovo con maggiore cautela, non tocca molti palloni, ma salva la difesa nel momento del bisogno. Quando trova più spazio, si scatena e domina il campo. Porta calma e geometrie, firmando inoltre l'assist per la vittoria. Energia incredibile per questo genio di 40 anni".