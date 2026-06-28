Gozzini sul vertice di 4 ore: "Aver scelto Lisbona certifica la centralità di Amorim"

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La centralità di Ruben Amorim nel progetto Milan è stata certificata dal fatto di aver scelto Lisbona come sede del vertice di mercato rossonero

Come è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, ieri a Lisbona è andato in scena un vertice di calciomercato di 4 ore che ha visto coinvolte tutte le figure che saranno centrali nell'estate rossonera. C'era il proprietario Gerry Cardinale, il tecnico Ruben Amorim che ha fatto gli onori di casa e i due nuovi dirigenti Almstadt e Gardiner. Si è parlato di strategie e colpi, dopo quello di Gonçalo Ramos. La collega della rosea Alessandra Gozzini ne ha parlato nel suo pezzo.

VERTICE A LISBONA CERTIFICA LA CENTRALITÀ DI AMORIM NEL MILAN

Il commento di Alessandra Gozzini a margine del vertice portoghese tra Cardinale, Amorim e la squadra mercato: "Il vertice ha detto anche altro: la presenza sempre puntuale di Cardinale, che come aveva annunciato segue in prima persona ogni sviluppo delle trattative e, più in generale, della vita del club. Il fatto di aver scelto Lisbona certifica la centralità di Amorim, promosso tra tanti candidati: riferimento tecnico che lo stesso proprietario vuole coinvolgere nelle scelte e di cui proverà a esaudire ogni richiesta. Tutto però avviene in riunioni di gruppo, in cui è chiamata anche la dirigenza: un team di lavoro che si confronta prima di ogni decisione e arriva a un esito finale di comune accordo"