Rimani al Milan? Modric passa in zona mista, sorride e non risponde
Il futuro di Luka Modric è ancora tutto da decifrare. Il campione croato intanto, a quasi 41 anni di età, continua a fare la differenza in mezzo al campo sul palcoscenico più importante del Mondo: quello del Mondiale, appunto. Nella notte italiana, il fuoriclasse che ha giocato con il Milan nell'ultima stagione, è stato tra i grandi protagonisti della vittoria che la nazionale croata ha ottenuto per 2-1 contro il Ghana: in questo modo i balcanici si sono guadagnati un posto ai sedicesimi dove affronteranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao.
FUTURO MODRIC: SORRISO E NESSUNA RISPOSTA
Al termine della gara, Luka Modric è passato nella zona mista dello stadio di Philadelphia ma senza fermarsi a parlare, come documentato da Sportitalia. Proprio l'inviato dell'emittente televisiva, al suo passaggio, ha provato a chiedergli del suo futuro. Alla domanda, Luka Modric ha semplicemente sorriso e ha tirato dritto. Il campione ha alzato anche un pollice ma probabilmente più in segno di saluto davanti a tutte le persone che erano lì per omaggiarlo.
🗣️ “Resti al #Milan l’anno prossimo⁉️”— Sportitalia (@tvdellosport) June 28, 2026
Luka #Modric risponde così… 👀🔴⚫
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