Luka Modric ha realizzato l'assist più anziano nella storia dei Mondiali

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Con l'angolo telecomandato sulla testa di Vlasic per il gol vittoria della Croazia, Modric è diventato l'assistman più anziano della storia del Mondiale

Nella notte la Croazia si è andata a conquistare con le unghie e con i denti al qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale. Contro il Ghana, qualificatosi alla fine come terzo, è stata una gara molto dura che i croati hanno rischiato di vedersi scivolare tra le dita ma che sono stati capaci di rimettere in piedi anche grazie al loro immenso capitano Luka Modric. Dopo il pareggio al 73° africano, è stato proprio il fuoriclasse croato a telecomandare la palla sulla testa di Vlasic per il nuovo vantaggio della Croazia al minuto 83.

MODRIC L'ASSISTMAN PIÙ ANZIANO DELLA STORIA DEL MONDIALE

Un assist che vale la qualificazione come seconda ai sedicesimi per la Croazia, ma che permette a Luka Modric di scrivere nuovamente il suo nome nel grande libro dei record. Come ricorda il canale di BBC Football, infatti, Modric è diventato l'assistman più anziano della storia dei Mondiali. Scrive la testata inglese: "A 40 anni e 291 giorni Luka Modric diventa il giocatore più anziano a fornire un assist in una partita di Coppa del Mondo"