News MN - Modric decide il futuro dopo il Mondiale: ha parlato con Amorim

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La decisione di Luka Modric sul suo futuro nel calcio e nel Milan arriverà al termine del Mondiale: ha parlato con Amorim per informarlo

Uno dei temi di questo inizio di calciomercato, che partirà dalla giornata di domani 29 giugno in via ufficiale, è senza dubbio il futuro di Luka Modric. In primis il fuoriclasse croato dovrà decidere se continuare o meno con il calcio: una volta appurato questo, di conseguenza, sceglierà se rimanere al Milan o andare in un altro contesto, ovviamente se opterà per continuare a correre dietro al pallone. Al momento però la priorità resta il Mondiale con la Croazia. Novità arriveranno solo dopo.

MODRIC HA PARLATO CON AMORIM: NOVITÀ SUL FUTURO DOPO IL MONDIALE

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il fuoriclasse croato Luka Modric ha avuto modo di parlare con Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan. Il centrocampista ha comunicato all'allenatore quello che un po' si aspettavano tutti: la concentrazione principale adesso è il Mondiale con la sua Croazia, poi al termine della competizione farà sapere cosa sarà della sua carriera. I croati affronteranno il Portogallo di Leao, Ramos e Cristiano nei sedicesimi di finale: appuntamento nella notte tra giovedì e venerdì all'1.

di Pietro Mazzara