Serafini: "Ramos è uno dei migliori attaccanti in circolazione in Europa"

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Serafini ritiene Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan, uno dei migliori attaccanti in circolazione in Europa

Il nuovo numero 9 del Milan sarà Gonçalo Ramos. La notizia ormai è nota da giorni e sarà necessario solamente ufficializzarla. L'attaccante portoghese arriverà in rossonero dopo che è stato trovato un accordo con il PSG per circa 80 milioni di euro complessivi, bonus inclusi: l'acquisto più oneroso dell'intera storia del club milanista. A commentare questo investimento e le qualità tecniche del giocatore, anche il giornalista milanista Luca Serafini che ne ha parlato sul canale YouTube.

GONCALO RAMOS È UNO DEI MIGLIORI ATTACCANTI IN CIRCOLAZIONE

Luca Serafini commenta così l'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan: "Il Milan è partito a 200 all’ora sul mercato. Gonçalo Ramos è un centravanti di assoluta e grande qualità. Il prezzo è molto elevato ma questo ai tifosi interessa poco. Io dico da anni che il budget non era il problema del club, il Milan ha sempre mediamente speso tanto e incassato tanto. Il problema come al solito è la qualità dei giocatori che vengono presi e Goncalo Ramos è veramente uno dei migliori attaccanti in circolazione in Europa".