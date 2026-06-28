Zazzaroni: "Cardinale preso per il collo da Mendes. Ramos valutato meno della metà di quanto pagato"

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Ivan Zazzaroni è scettico sul rapporto che si è instaurato tra Gerry Cardinale e Jorge Mendes per il calciomercato del Milan

Il Milan non ha ufficialmente un direttore sportivo, nonostante abbia provato in tutti i modi tra Rangnick e Krosche a trovare un uomo adatto per la direzione tecnica. Il calciomercato di Gerry Cardinale e del suo team, anche per questa ragione, si sta affidando moltissimo sul rapporto con il super-agente Jorge Mendes che ha già portato Gonçalo Ramos in rossonero (in attesa di essere ufficializzato). Ora il procuratore punta anche ad altri profili portoghesi, più o meno interessanti. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato tutto questo sul suo profilo Instagram.

CARDINALE PRESO PER IL COLLO DA MENDES

Ivan Zazzaroni molto critico e scettico sul rapporto Cardinale-Mendes in questo inizio di calciomercato: "O quelli di Transfermarkt non hanno aggiornato il profilo oppure Gerry Cardinale è stato preso per il collo da Mendes: il sito tedesco valuta l'attaccante 30 milioni, ovvero molto meno della metà di quanto il Milan l'ha pagato. Dopo aver portato Amorim e Ramos, il mitico, inossidabile Jorge, ricordato anche per Joâo Felix in rossonero, prova ora a piazzare Antonio Silva che i tifosi del Benfica non vogliono più vedere al da Luz".