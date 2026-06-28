Nuovo decreto per gli stadi in vista di Euro 2032: i vantaggi per il nuovo San Siro

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Quali sono i vantaggi di Milan e Inter per il progetto del nuovo San Siro dopo l'ultimo decreto legge

L'avvocato Felice Raimondo, sul suo canale substack RedBlack Insights, ha affrontato il tema del nuovo decreto legge del Governo sugli stadi in vista di Euro 2032. Il nuovo DL è stato emanato per accelerare e sveltire i tempi burocratici per i lavori in vista della rassegna continentale che verrà ospitata in Italia. Ora anche i Comuni potranno usufruire delle procedure super veloci da 90 giorni, precedentemente previste solamente per soggetti privati. Inoltre verranno coinvolti come responsabili anche i presidenti regionali, per evitare problematiche e liti di carattere ambientale. Nella squadra del Commissario entra anche un Magistrato per dirimere proteste e ricorsi al TAR.

COSA CAMBIA PER MILAN E INTER?

È chiaro che una legge di questo tipo andrà a influenzare in maniera positiva anche il progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio. Infatti queste misure adottate in seguito al decreto legge offrono una strada ben più protetta dai tribunali in vista della presentazione del progetto che è prevista entro la fine del 2026. La UEFA ha posto come limite inderogabile il mese di marzo 2027, un tempo che non si può sforare e in cui un progetto andrà presentato.