Il Como insiste per Mattia Liberali: può arrivare anche con la permanenza di Paz

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Mattia Liberali rimane un obiettivo concreto del Como anche con la permanenza di Nico Paz sulle rive del lago

Uno dei nomi più suggestivi dell'estate è sicuramente quello di Mattia Liberali, ex talento del settore giovanile del Milan che l'anno scorso, in estate, il club rossonero ha ceduto a titolo definitivo al Catanzaro. In Serie B il giovane fantasista si è messo in mostra alla grande, specialmente nella seconda parte di campionato, contribuendo alla cavalcata che ha portato la squadra calabrese a un passo dalla promozione in Serie A tramite i playoff. Una stagione che lo ha fatto comparire sui radar di diversi club di massima serie.

IL COMO INSISTE PER MATTIA LIBERALI ANCHE CON NICO PAZ

Sono diverse le squadre che si sono dimostrate interessate a Mattia Liberali nel corso degli ultimi giorni. La Fiorentina, il Sassuolo dell'ex allenatore Aquilani e il Torino dell'ex allenatore Abate. La squadra che però sembra fare più sul serio delle altre è il Como. L'idea della formazione lombarda è di portarsi a casa il giovane talento anche con la permanenza di Nico Paz. Per acquistare Liberali c'è una clausola da 6 milioni: interessato il Milan che gode del 50% sulla rivendita. Lo riporta Gianluca Di Marzio.