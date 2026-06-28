Dan Peterson come allenatore del Milan? Galliani: "Abbiamo perso sia noi che lui questa grande occasione"

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Galliani racconta quando Silvio Berlusconi pensò di ingaggiare il coach di basket Dan Peterson come allenatore del Milan

C'è stato un tempo, all'inizio dell'epopea di Silvio Berlusconi come presidente del Milan, in cui il Cavaliere aveva pensato, prima di ingaggiare con grande lungimiranza Arrigo Sacchi e difendere questa sua scelta nonostante i primi risultati poco incoraggianti, di affidare la panchina del Milan al coach di basket Dan Peterson. In uno speciale su Prime Video, lo storico braccio destro di Berlusconi, Adriano Galliani, racconta quell'aneddoto particolare.

Il ricordo di Adriano Galliani sulla proposta di Berlusconi a Dan Peterson di diventare allenatore del Milan: "A Silvio Berlusconi addirittura viene in mente, durante la stagione 1986/1987, prima che assumessimo Arrigo Sacchi come allenatore,di proporre a Dan Peterson nientemeno che la panchina del Milan. Dan ci ha detto di no e abbiamo perso sia noi che lui questa grande e straordinaria occasione che avremmo avuto di affidare una grande squadra di calcio a un grande allenatore di basket"