Mercato rossonero, Pellegatti: “Cardinale vuole dare un Milan già forte al raduno, ecco quanti colpi ci saranno”

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Carlo Pellegatti fa il punto della situazione sul mercato rossonero.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato rossonero e delle richieste di Ruben Amorim a Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

"Amorim ha chiesto due difensori centrali, sicuramente un centrocampista, anche lì i nomi sono due, Hjulmand dello Sporting, ma anche Rios del Benfica, due giocatori importanti. Poi bisogna capire se il Milan perderà come possibile, come probabile, Gimenez e Leao, rimane praticamente con una punta centrale, un giocatore bravo sulla trequarti, ma soprattutto sulla fascia ovvero Nkunku. Pulisic non mi ha mai esaltato da trequartista, a me è piaciuto di più sulla fascia destra, ma indubbiamente, indipendentemente dal fatto che verrà valutato anche Camarda, servono almeno due punte, però non magari come priorità, quindi è una campagna in cui servono almeno cinque o sei giocatori ancora che potrebbero diventare 7-8 con le cessioni di Fofana e Loftus-Cheek. Però Gerry Cardinale voleva parlare faccia a faccia, vis a vis con Amorim per trovare le soluzioni più rapide perché vuole dare un Milan già forte, magari con almeno altri due ritocchi nei prossimi 15 giorni prima del raduno".