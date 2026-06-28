Piccinini racconta: “Inzaghi controllava i numeri che dicevo, era un maniaco”
MilanNews.it
Sandro Piccinini racconta del suo rapporto con Pippo Inzaghi.
Durante la sua intervista al podcast BSMT, il noto giornalista e telecronista Sandro Piccinini ha parlato del suo rapporto con Pippo Inzaghi. Queste le sue parole.
"Inzaghi è uno dei pochi con i quali ho avuto un buon rapporto perché lui prima delle partite, se capitava di incontrarci, mi controllava i numeri. 'L'altra volta hai detto che ho fatto 181 gol ma guarda che sono 182 perché li me l'hanno tolto ma non era da togliere, allora io andavo a controllare (ride ndr.). Era tremendo, è tremendo, è un maniaco, quindi li c'era proprio l'interesse che il Milan andasse avanti e poi come sai è andato in finale"
Pubblicità
News
MN - Forte presenta Ramos: "Ha alcune somiglianze con Massaro. Ha grande fiuto del gol e una forte etica del lavoro"
Mercato rossonero, Pellegatti: “Cardinale vuole dare un Milan già forte al raduno, ecco quanti colpi ci saranno”
Le più lette
2 Zazzaroni: "Cardinale preso per il collo da Mendes. Ramos valutato meno della metà di quanto pagato"
4 Capuano scettico sull'operazione Ramos: "O il Milan ha preso un attaccante da 30 gol stagionali o c'è un problema"
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
ESCLUSIVE MN
Primo PianoESCLUSIVA MN - Forte (A Bola): "Ramos ha un grande fiuto del gol. Amorim? Ama calarsi nella figura di manager"
Primo PianoInfinito Luka: domina in campo, futuro incerto. Ha parlato con Amorim, deciderà dopo il Mondiale
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Milan, "Metodo Moneyball" e umanizzazione: la possibile soluzione
Franco OrdineCosa sta facendo Amorim in questi giorni? Ha dato un’occhiata al calendario tostissimo? Se fossi in Allegri mi comporterei così…
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com