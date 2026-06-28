Piccinini racconta: “Inzaghi controllava i numeri che dicevo, era un maniaco”

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Sandro Piccinini racconta del suo rapporto con Pippo Inzaghi.

Durante la sua intervista al podcast BSMT, il noto giornalista e telecronista Sandro Piccinini ha parlato del suo rapporto con Pippo Inzaghi. Queste le sue parole.

"Inzaghi è uno dei pochi con i quali ho avuto un buon rapporto perché lui prima delle partite, se capitava di incontrarci, mi controllava i numeri. 'L'altra volta hai detto che ho fatto 181 gol ma guarda che sono 182 perché li me l'hanno tolto ma non era da togliere, allora io andavo a controllare (ride ndr.). Era tremendo, è tremendo, è un maniaco, quindi li c'era proprio l'interesse che il Milan andasse avanti e poi come sai è andato in finale"