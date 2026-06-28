Pellegatti sul mercato: “Amorim ha chiesto un difensore. Mendes punto di riferimento rossonero”

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Pellegatti parla del vertice di mercato di Lisbona tra Cardinale e Amorim e di Antonio Silva

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato del vertice di mercato che c'è stato a Lisbona tra Gerry Cardinale e l'allenatore rossonero Ruben Amorim. Queste le sue parole.

"Vertice di mercato a Lisbona. Gerry Cardinale continua in prima persona a gestire questa campagna di rafforzamento ed è andato personalmente a Lisbona a parlare con Amorim, accompagnato da Henrik Almstad, da Bobby Gardiner, per approfondire ulteriori questioni relative ai nuovi acquisti. Parlando con Amorim, il tecnico gli ha chiesto sicuramente un difensore centrale e le ultime notizie parlano di un interessamento sempre più concreto per Antonio Silva. Ancora Mendes. In questo momento è Mendes il punto di riferimento del mercato rossonero. Continuano ovviamente le domande su questa cifra esorbitante per Gonçalo Ramos. Un giorno sapremo per quale motivo. Ripeto, dal Milan fanno trapelare che ci fosse una forte concorrenza".