Serafini ipotizza: "Cardinale forse si è stufato di fare brutte figure"

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Serafini commenta come Gerry Cardinale forse si sia stufato delle brutte figure con il Milan, cambiando perciò atteggiamento sul mercato

Il fatto che Gerry Cardinale abbia mutato il suo atteggiamento è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti: mai si era visto al Milan un investimento come quello che farà di Gonçalo Ramos il nuovo proprietario della maglia numero 9 rossonera. Figuriamoci nei 4 anni di proprietà del fondo RedBird... In generale il manager americano è sceso in campo a 360 gradi anche nelel decisioni sull'allenatore e sulla struttura societaria, anche se ci ha messo un po' di tempo. Luca Serafini, sul suo canale YouTube, ha commentato tutto questo.

CARDINALE FORSE SI È STUFATO DI FARE BRUTTE FIGURE

Il commento di Luca Serafini sul cambio di atteggiamento di Gerry Cardinale: "Colgo una sensazione: Cardinale forse si è stufato di fare brutte figure dal punto di vista sportivo e di essere al centro di una contestazione feroce da parte della tifoseria a tutti i livelli. E soprattutto si è stufato di andare verso fallimenti a ripetizione dal punto di vista sportivo. C’è un cambio di rotta nella costruzione della squadra, affidata alla responsabilità dell’allenatore che è quella speranza alla quale eravamo tutti attaccati".