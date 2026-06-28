Bianchin: "Per l'attacco il Milan ha valutati altri candidati ma Ramos è sempre stato la priorità"

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Gonçalo Ramos è sempre stato il primo nome e la priorità del Milan: valutati anche altri nomi ma poi si è puntato sul portoghese

Se Gonçalo Ramos è arrivato al Milan, in attesa di essere ufficializzato, per un'operazione totale da 80 milioni, con la finestra del calciomercato ancora chiusa e con un ingaggio da top player, vuol dire che il club rossonero aveva altissima considerazione del suo profilo e tanta voglia di metterlo a disposizione di Ruben Amorim. In tal senso Luca Bianchin ha raccontato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport il processo decisionale che ha portato il Milan a scegliere Ramos come il 9 del futuro.

RAMOS IL PRIMO NOME, IL MILAN HA VALUTATO ANCHE ALTRI CANDIDATI

Il commento di Luca Bianchin sulla trattativa per Gonçalo Ramos del Milan: "Gonçalo Ramos sa che questo è il suo momento. Ruben Amorim lo ha chiamato poco dopo essere stato scelto dal Milan come nuovo allenatore, gli ha detto quanto per lui sarebbe stato interessante lavorare insieme e la trattativa ha preso quota. Il numero 9 è sempre stato la priorità del club, ma Amorim non ha mai posto condizioni stringenti. Non ha mai detto «o Gonçalo Ramos o nessuno». Il nuovo Milan così ha valutato altri candidati ma alla fine è andato all in sul primo nome, pur sapendo di non trovarlo nel momento migliore".