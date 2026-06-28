Ramos chiuso nel PSG... e anche nel Portogallo! Solo 12 minuti in campo al Mondiale

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Gonçalo Ramos dopo aver passato tutta la stagione all'ombra di Dembélé, ora è all'ombra di Ronaldo in Nazionale: solo 12 minuti al Mondiale

Il motivo per cui Gonçalo Ramos ha deciso di accettare la corte del Milan, oltre al lauto stipendio che gli verrà corrisposto per i prossimi 5 anni dall'amministrazione di Casa Milan, è soprattutto quello di poter iniziare a giocare con una certa continuità. Da quando è arrivato tre estati fa al PSG, il centravanti portoghese è sempre stato all'ombra dei campioni che popolano la squadra parigina, soprattutto nelle ultime due stagioni trionfali della squadra di Luis Enrique. Si è ritagliato uno spazio ma poco rispetto alle sue ambizioni di 25enne. Al Milan verrà per giocare.

RAMOS, SOLO 12 MINUTI AL MONDIALE

Già, al Milan verrà per giocare perchè nemmeno nel Portogallo gli sono concessi molti minuti. Se a Parigi deve scontrarsi con il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé e tanti altri campionti, in Nazionale ha davanti a sè addirittura Cristiano Ronaldo. Quattro anni fa lo fece accomodare in panchina negli ottavi Mondiali contro la Svizzera, tra lo stupore generale: segnò una tripletta. La partita dopo gli venne data fiducia contro il Marocco ma le cose non andarono ugualmente: la squadra venne eliminata. In questo Mondiale ha giocato solamente 12 minuti, tutti nel finale del pareggio all'esordio contro il Congo per 1-1: entrato all'83° è stato in campo fino alla fine. Nè contro Uzbekistan, nè contro Colombia ha avuto chance di scendere in campo.