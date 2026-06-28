Mondiale, si entra nella fase eliminatoria: il tabellone completo fino alla finale
Di seguito il tabellone completo delle fasi finali del Mondiale 2026
OTTAVI DI FINALE
Parte sinistra
(Germania vs Paraguay) - (Francia vs Svezia) (partita 89)
(Sudafrica vs Canada) - (Olanda vs Marocco) (partita 90)
(Portogallo vs Croazia) - (Spagna vs Austria (partita 93)
(Stati Uniti vs Bosnia) - (Belgio vs Senegal) (partita 94)
Parte destra
(Brasile vs Giappone) - (Costa d'Avorio vs Norvegia) (partita 91)
(Messico vs Ecuador) - (Inghilterra vs Congo) (partita 92)
(Argentina vs Capo Verde) - (Australia vs Egitto) (partita 95)
(Svizzera vs Algeria) - (Colombia vs Ghana) (partita 96)
QUARTI DI FINALE
Parte sinistra
Vincente partita 89 - Vincente partita 90 (partita 97)
Vincente partita 93 - Vincente partita 94 (partita 98)
Parte destra
Vincente partita 91 - Vincente partita 92 (partita 99)
Vincente partita 95 - Vincente partita 96 (partita 100)
SEMIFINALI
Parte sinistra
Vincente partita 97 - Vincente partita 98 (partita 101)
Parte destra
Vincente partita 99 - Vincente partita 100 (partita 102)
LA FINALE
Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium
Finale per il bronzo: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium
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