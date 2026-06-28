Mondiale, si entra nella fase eliminatoria: il tabellone completo fino alla finale

Mondiale, si entra nella fase eliminatoria: il tabellone completo fino alla finaleMilanNews.it
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Oggi alle 19:24News
di Andrea La Manna
Il tabellone della fase ad eliminazione diretta del Mondiale.

Di seguito il tabellone completo delle fasi finali del Mondiale 2026

OTTAVI DI FINALE

Parte sinistra
(Germania vs Paraguay) - (Francia vs Svezia) (partita 89)
(Sudafrica vs Canada) - (Olanda vs Marocco) (partita 90)

(Portogallo vs Croazia) - (Spagna vs Austria (partita 93)
(Stati Uniti vs Bosnia) - (Belgio vs Senegal) (partita 94)

Parte destra
(Brasile vs Giappone) - (Costa d'Avorio vs Norvegia) (partita 91)
(Messico vs Ecuador) - (Inghilterra vs Congo) (partita 92)

(Argentina vs Capo Verde) - (Australia vs Egitto) (partita 95)
(Svizzera vs Algeria) - (Colombia vs Ghana) (partita 96)

QUARTI DI FINALE

Parte sinistra
Vincente partita 89 - Vincente partita 90 (partita 97)
Vincente partita 93 - Vincente partita 94 (partita 98)

Parte destra
Vincente partita 91 - Vincente partita 92 (partita 99)
Vincente partita 95 - Vincente partita 96 (partita 100)

SEMIFINALI

Parte sinistra
Vincente partita 97 - Vincente partita 98 (partita 101)

Parte destra
Vincente partita 99 - Vincente partita 100 (partita 102)

LA FINALE
Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium
Finale per il bronzo: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium